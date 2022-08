Recollida de firmes per aturar el projecte de les Pardines i Engolasters

EncampCiutadans de la parròquia d’Encamp han iniciat una campanya de recollida de signatures, a través de Change.org, per instar al comú a aturar el projecte de reactivació de la zona de les Pardines i Engolasters. Els impulsors consideren que l’indret és un lloc de calma i relaxació per anar a passejar, descansar de la vida urbana i gaudir de la natura, per la qual cosa exposen que no és necessari dur a terme grans projectes per fer-lo atractiu perquè “ja ho és per si mateixa”. Així, afirmen que residents i turistes hi accedeixen per veure la muntanya, dinar al restaurant o dur a terme activitats culturals integrades a l’entorn.

D’aquesta manera, les persones signants es mostren totalment en contra del projecte que preveu tirar endavant la corporació per reactivar la zona de les Pardines i Engolasters, ja que creuen que s’està convertint el país en un parc d’atraccions i en un producte per vendre deixant de banda la naturalesa que els constitueix. La campanya ja acumula prop de 200 signatures.