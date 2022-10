El Saló Ordino Gourmet retorna a la Mostra Gastronòmica d'Andorra

OrdinoLa Mostra Gastronòmica d'Andorra arriba al seu 30è aniversari el proper diumenge 13 de novembre. Una edició que, tal com han explicat els seus organitzadors aquest matí durant la presentació de l'esdeveniment, es dedicarà als pioners. Així, la cita gastronòmica, que té una previsió per a poder acollir 370 comensals, retrà un homenatge a tots aquells col·laboradors i restauradors que han participat en la mostra des dels seus inicis com, per exemple, el restaurant 'Tòpic' o 'L'Hotel Coma'. I es farà amb la creació de diverses càpsules audiovisuals que es distribuïran per les xarxes socials i pels diferents mitjans de comunicació. "Estem molt contents i volem agrair tothom que ha fet possible aquesta mostra" avançava la cònsol menor de la parròquia Eva Choy mentre celebrava que l'esdeveniment hagi arribat a un gran nivell de consolidació després de tres dècades. "Amb aquests 30 anys, la gastronomia i la cultura gastronòmica han anat evolucionant moltíssim. El fet que Ordino s'hagi mantingut aquesta mostra, per a nosaltres, és una immensa satisfacció" assegurava Choy.

Un dels punts forts de la Mostra serà el retorn del 'Saló Ordino Gourmet' que enguany arriba a la seva segona edició amb l'eslògan 'Un tast dels Pirineus' i un marcat caràcter solidari i sostenible. L'objectiu de la proposta, doncs, que tindrà lloc el divendres i el dissabte previs a la mostra és, tal com ha explicat l'editor de la revista gastronòmica 'Menja't Adorra' Toni Corominas, el de "funcionar com un punt d'exposició i venda de productes quilòmetre zero". En aquest sentit, la iniciativa -que s'ha compromès a minimitzar al màxim els residus oferint coberts 100% ecològics- s'ha conceptualitzat en tres espais diferents. El primer, el cobert de l'Era Rossell, comptarà amb deu expositors de productes exclusius provinents d'establiments d'Andorra, el Lluçanès, la Vall d'Aran, l'Alt Urgell i el Berguedà. El segon, el pati de l'Era Rossell, serà l'espai dedicat a la cervesa artesana i, finalment, el darrer, la sala La Buna, es dedicarà a la programació de tallers diversos que tindran lloc el divendres a la tarda i durant tota la jornada del dissabte. "Vam haver d'aturar el saló durant la pandèmia i ara el reprenem amb més força que mai aprofitant l'aniversari" celebrava Choy. Quant als guanys recaptats del saló, es destinarà un 1% de les vendes a Unicef.

La Mostra Gastronòmica del diumenge comptarà enguany amb la participació de 19 estands, deu col·laboradors i alumnes del Lycée. Així mateix, l'esdeveniment -que posarà les entrades a la venda al públic a partir del 18 d'octubre a un preu d'entrada anticipada de 35 euros- també té previst incloure la tradicional valoració del plat més original.