La segona edició de l'Enfira't supera els 3.000 visitants

EncampEl conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot, ha anunciat aquest diumenge que més de 3.000 persones han visitat l'Enfira't durant aquest cap de setmana. Una xifra que, tal com ha apuntat, és superior a la de l'any passat. "En fem una valoració més que positiva. A més, tenim un molt bon retorn per part dels expositors i de totes les entitats que han participat en la trentena d'activitats" ha destacat Marot.

Per altra banda, Marot ha assenyalat que un dels plats forts d'aquesta nova edició ha estat el nou punt de restauració ubicat la sala de congressos del Complex que ha romès obert de forma contínua des de les 10 fins a les 20 hores. "Hem superat les 2.000 persones que han estat gaudint d'aquest espai i coneixent la mostra gastronòmica dels diferents restauradors" ha comentat el conseller de Turisme mentre afegia que "estem molt satisfets d'haver modificat una mica l'emplaçament dels diferents espais donant aquesta continuïtat des del principi fins al final de l'espai firal".

Marot ha volgut agrair també la tasca de tots els expositors i els treballadors del comú que, tal com ha apuntat, no només s'han implicat en la fira durant aquest cap de setmana sinó també durant els dies previs a l'esdeveniment. "Estem molt satisfets del canvi de la data al mes de maig. Creiem que és un bon tret de sortida de totes les activitats de gran volum que tenim a la parròquia durant tota la primavera i l'estiu" ha destacat. En aquest sentit, el conseller també ha fet una menció especial a Feda i al Govern pel fet d'haver obert gratuïtament les portes de diversos museus i entitats per a programar-hi exhibicions i xerrades tecnològiques.