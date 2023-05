Una setantena de persones celebren la diada de Sant Jaume dels Cortals

EncampUna setantena de persones s'han apropat durant el matí d'aquest dilluns a la capella de Sant Jaume dels Cortals per a celebrar la diada del patró, una tradició de cada primer de maig. La festa s'ha iniciat a les 12 hores del migdia amb una missa protagonitzada pel rector d'Encamp, Antoni Elvira. Tot seguit, els assistents han sortit a l'exterior per a gaudir d'un aperitiu i una ballada de sardanes.

La consol major d'Encamp, Laura Mas, ha valorat positivament l'afluència d'assistents i que el bon temps hagi acompanyat la jornada. "És una trobada molt esperada per tots els cortalans i per tots els que són d'Encamp. Amb la pandèmia només vam poder fer la missa i la balada de sardanes i ara podem tornar a fer-ho tot" ha celebrat Mas. La cònsol major també ha qualificat d'èxit el fet que les inscripcions per assistir al dinar popular a l'alberg de la baronia es van exhaurir amb pocs dies.

Diversos assistents s'han desplaçat fins al punt de la trobada amb el servei de bus llançadora que el comú ha posat a disposició de la ciutadania gratuïtament i que oferia el desplaçament des del centre d'Encamp davant de l'edifici Rosaleda.

L'aplec de Sant Jaume dels Cortals és la segona 'festa litúrgica' que celebra la parròquia encampadana. L'Església de Sant Jaume dels Cortals, inaugurada el 1999, està ubicada al Bosc de les Llaus, a la Vall dels Cortals, i està integrada perfectament dins del paisatge. Una de les curiositats de la capella és que té el campanar a uns vint metres de distància.