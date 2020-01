Exteriors vol que els ciutadans que hagin viatjat recentment a la Xina s’identifiquin a l’administració

Amb l'objectiu de poder activar la xarxa diplomàtica i poder ajudar els viatgers que ho necessitin, l'executiu ha fet una crida perquè totes aquelles persones que tinguin previst viatjar a la Xina en les pròximes setmanes s'inscriguin al registre de viatgers del ministeri d'Exteriors. De la mateixa manera, demanen a aquells que hagin visitat recentment el país asiàtic que es posin en contacte amb el ministeri a través del telèfon d'emergències consulars. D'aquesta manera, l'administració busca poder atendre i identificar a aquells que puguin haver estat en contacte amb el coronavirus, malaltia que es contagia a través de l'aire i del contacte humà i que ha provocat el confinament dels habitants de la ciutat xinesa de Wuhan.

Segons ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, aquest dimecres s'ha reunit personal tècnic vinculat al ministeri de Salut, al SAAS i a les patologies infeccioses per revisar els protocols amb els quals compta actualment el Principat, així com les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut ( OMS) que s'han de seguir per evitar la propagació del coronavirus. "L'objectiu és poder donar informació puntual a la ciutadania", ha dit Jover, tant del "seu desenvolupament" com del "grau de coneixement que hem de tenir" envers la malaltia. Tot això donant la màxima seguretat a pacients, ciutadans i professionals mèdics.

Entre els protocols establerts en cas de malaltia infecciosa, i que també s'apliquen en el cas del coronavirus, s'estableix "la possibilitat d'alliberar un espai de manera immediata al mateix hospital", ha afirmat el ministre. Així, es vetllaria per la seguretat tant dels pacients com dels professionals del centre sanitari.