La JSA traça el país que vol per al jovent

La Joventut Socialdemòcrata d'Andorra (JSA) ha presentat aquest dimarts el document ‘LES NOSTRES DECISIONS’ per “donar una resposta conjuntural a les necessitats de la joventut d'Andorra, aportant propostes en totes aquelles polítiques públiques que afecten la joventut del nostre país", segons ha explicat el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny.



El document inclou una anàlisi de dotze polítiques públiques sectorials, que abasten des de l'àmbit de la participació juvenil i les relacions amb les administracions públiques, a les polítiques laborals o les de perspectiva de gènere.



I conté directrius en diversos àmbits: en l'econòmic preveu mesures com testablir una quota súper reducida d'un import de 50 euros a la CASS per a joves treballadors de fins a 30 anys. En el laboral: derogar l'acomiadament no causal i remunerar les pràctiques. En l'habitatge: regular un contracte de lloguer específic per a joves i crear una Societat pública de gestió d'habitatges. O en el social, assegurar el dret a la seguretat social a partir dels 25 anys als joves que no estudien ni treballen.



“La pandèmia originada pel SARS-CoV-2 ha evidenciat, un altre cop, les particularitats i les fragilitats de la joventut", ha puntualitzat el coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, Joao de Melo, qui també ha explicat que “aquest document és el resultat de 4 mesos d'anàlisi de la situació actual de la joventut del nostre país i de la voluntat de pensar noves solucions a curt, mitjà i llarg termini".



Segons han explicat des de les JSA, la iniciativa vol ser un punt de partida per assolir l'objectiu de crear una Proposta d'Acord de Joventut complementada amb les aportacions del conjunt d'actors juvenils, polítics i socials.