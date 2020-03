El PS demana una modificació de la prestació per desocupació

"El PS ha estat sempre un partit amb sentit d'Estat, i aquesta ara, com no pot ser d'una altra manera, actuem com a tal, avantposant per damunt de tots els interessos del país i dels seus ciutadans. Des del minut 1 vam transmetre al Govern la nostra voluntat de diàleg, de cooperació i de col·laboració", va declarar la nit passada el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. Per això, els socialdemòcrates "hem aportat propostes i idees al projecte que Govern ens va presentar. Propostes i idees que seran positives pels treballadors, pels autònoms i pels empresaris", ha indicat López. Reforçar les mesures perquè es puguin garantir els llocs de treball és la prioritat dels socialdemòcrates, que han reclamat una modificació de la prestació per desocupació per garantir que aquelles persones que es quedin sense feina tinguin una prestació d'atur per poder fer front a les seves despeses.

Per altra banda, els socialdemòcrates han demanat una convocatòria exprés d' ajuts per al lloguer per a les persones que vegin afectada la seva situació laboral, i que els llogaters no cobrin res de lloguer durant el període de confiament: "Entenem que prioritzar la destinació dels recursos per part de l'empresari al pagament de les nòmines davant d'altres despeses de funcionament, és fonamental." "Amb un debat tant rellevant com aquest, el que és important és que hem estat capaços d'assolir un punt d'entesa per tirar endavant aquestes propostes amb el vot de tots els consellers", ha celebrat el president del grup parlamentari socialdemòcrata