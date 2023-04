Acord dels comuns per treballar amb l'Institut Nacional de l'Habitatge l'agilització de la creació del registre d'arrendaments

Andorra la VellaLa temàtica de l'habitatge ha estat un dels punts que aquest dimarts ha centrat la reunió de cònsols que ha tingut lloc al Centre de congressos de la capital. Així, tal com ha explicat durant la roda de premsa posterior el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, s'ha arribat a un acord unànime per tal de treballar de manera conjunta amb l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) l'agilització i simplificació de tots els tràmits que han de permetre la creació i posada en funcionament del sistema d'informació dels contractes d'arrendament. Conscients de la problemàtica actual, Astrié ha manifestat que "s'ha de posar en marxa tot aquest intercanvi de dades com més aviat millor". Un treball, ha dit, que abordaran en primera persona els cònsols responsables a la Comissió Nacional de l'Habitatge, Francesc Camp i Rosa Gili.

Astrié ha posat en relleu que, actualment, el procés de transferència d'informació cap a l'INH "és molt complicat des del punt de vista del tractament de les dades", tenint en compte que també "hem constatat que hi ha una possible millora pels ciutadans que hagin de fer aquest tràmit". Precisament, ha afegit, això "és el que volem parlar amb ells per poder ficar mitjans que agilitzin tots aquests mecanismes".

A hores d'ara, però, no hi ha un calendari previst per saber quan podria estar complet el registre, malgrat que, segons ha incidit el cònsol, "la postura dels comuns és tenir-ho com més aviat millor". "La sensibilitat per part dels comuns hi és i, per tant, aquí hi ha una màxima celeritat per posar-ho en marxa aviat", ja que, d'aquesta manera, "permetrà una velocitat més gran en el sistema de recollida de dades".

Un altre dels temes de més calat tractats a la reunió d'aquest dimarts fa referència al consum responsable d'aigua potable. En aquest sentit, i després d'intercanviar dades i opinions entre els responsables comunals, s'ha pres la decisió de posar en marxa una campanya de sensibilització conjunta que capitanejaran els tècnics de les diferents corporacions. Caldrà veure, però, per quins canals es farà aquesta comunicació i quins seran els missatges que es traslladaran a la ciutadania.

Tot i aquesta acció, Astrié ha explicat que "ara mateix no hi ha una alarma ni és que els comuns vulguin crear-la, ja que els dipòsits tenen aigua suficient per abastir a tota la ciutadania", però ha reconegut que aquesta campanya s'impulsaria tot i que ara mateix no hi hagués aquest episodi de sequera. "Volem traslladar el missatge de fer un consum responsable de l'aigua perquè no s'hagin d'aplicar mesures més dràstiques", ha alertat.

El cònsol major de la capital també ha reconegut que, malgrat que molts comuns han fet inversions per millorar l'eficiència de les xarxes de distribució d'aigua, aquestes accions "no són suficients", ja que "sempre se'n perd pel camí i les campanyes que estan engegant van dirigides a reduir al màxim aquestes pèrdues". Per tot plegat, s'ha optat per fer una aposta en comú "per tal que hi hagi un ús més racional i perquè sapiguem que cada vegada hi ha menys aigua". I és que, en aquest cas, "l'administració juga un rol exemplar".

Estudi per l'aprofitament de la biomassa

Després d'haver encarregat un informe per analitzar l'aprofitament de la biomassa forestal del país, els comuns ja disposen de les primeres conclusions de l'estudi. És per això que, amb les dades a la mà, els cònsols també han acordat durant la reunió reunir-se amb el proper titular del ministeri de Medi Ambient "per veure quines són les línies d'actuació entre les administracions per engegar un projecte de caire nacional de la gestió forestal", sigui per l'aprofitament de la fusta o també pel que fa a la prevenció d'incendis.

Tal com ha apuntat Astrié, aquests "són dos eixos que ens preocupen als comuns", ja que l'any passat ja es va viure un episodi de sequera i d'incendis "que ens va sensibilitzar molt" i que va contribuir a augmentar la partida que destinen les corporacions a la gestió forestal. Tot i que no ha entrat massa al detall, el cònsol també ha afegit que els resultats de l'estudi inclou quina és la superfície que caldria tractar amb un horitzó de vint anys, quins són els equipaments necessaris per fer aquest aprofitament de la biomassa -com ara un centre d'estocatge i un altre de secat- i la durada d'una concessió que s'hauria de fer pel termini d'uns 20 o 30 anys.

Altres acords de la reunió de cònsols

En un altre ordre de coses, també s'ha decidit facultar al comú d'Escaldes-Engordany per poder renovar la concessió del manteniment del forn incinerador del cementiri de la Plana, que finalitza durant el mes de setembre. El contracte actual tenia una durada de cinc anys i el termini següent es decidirà en el plec de bases que està per redactar.

Finalment, els cònsols han rebut la visita de la directora de l'associació del Carnet Jove en una trobada que ha servit per fer la presentació de comptes de l'auditoria del 2022; el tancament de l'exercici d'aquest mateix any, i l'aprovació dels comptes pel 2023.