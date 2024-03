Astrié sobre Pol Bartolomé per la seva destitució de la comissió d'Exteriors: "Té molt futur polític"

Andorra la VellaDavid Astrié, membre destacat de Demòcrates, ha mostrat el seu suport contundent a Pol Bartolomé davant la decisió presa per Concòrdia de fer plegar al conseller de la seva vicepresidència a la comissió d'Exteriors. Aquesta decisió de l'oposició al Govern ha estat pel posicionament del conseller en l'Acord d'Associació i la seva visió europeista.

"Es el primer pas del que es preveia com a possibles moviments. I no serà l’últim. El Pol Bartolomé té molt futur polític", va afirmar Astrié. El relleu de Pol Bartolomé com a vicepresident de la comissió d'Exteriors del Consell General ha desencadenat una nova dinàmica en la relació entre Concòrdia i Desperta Laurèdia. Bartolomé, reconegut membre de la formació laurediana, ha estat substituït per Núria Segués com a representant de Concòrdia en aquesta comissió.

L'argument oficial d'aquest canvi radica en la gran quantitat de treball que la reforma de la CASS comportarà, motiu pel qual Bartolomé haurà de dedicar-se a aquesta tasca. No obstant això, diverses fonts consultades apunten a una raó més profunda: el suport declarat de Bartolomé a favor de la Unió Europea en la presentació del seu últim llibre sobre les relacions amb la UE.

Això ha generat descontent entre els membres de Desperta Laurèdia, la formació a la qual Bartolomé pertany, els quals consideren que la decisió de Concòrdia no concorda amb els principis fundacionals d'aquesta.

Des de Desperta Laurèdia s'ha manifestat el malestar respecte a aquestes decisions de Concòrdia, exigint explicacions i subratllant que el propòsit original de la formació no era vetar els membres que tinguessin opinions discordants amb la línia oficial. Així doncs, la situació a Concòrdia continua generant tensions polítiques mentre Pol Bartolomé es troba en el centre d'aquesta controvèrsia.