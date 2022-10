Bartumeu creu que l'habitatge requereix un Govern d'unitat nacional

Andorra la VellaL'excap de Govern i líder d'SDP Jaume Bartumeu ha anunciat que en les properes setmanes presentarà una proposta per a un govern d'unitat nacional que pugui fer front als principals problemes del país, especialment al de l'habitatge. Així ho ha manifestat el vetarà polític després de la reunió executiva de la seva formació. Assegura, segons recull Andorra Televisió, que només les ambicions polítiques d'alguns frenen que s'arribi a assolir. Ha estat un dels principals temes tractats en el comitè executiu del partit que presideix. "Demanem un projecte transversal. El país necessita un govern d'unitat o unió nacional i aquí constatem un batibull d'ambicions que l'últim que sembla preocupar és la consolidació del país en el marc de la crisi econòmica, de la inflació, de la probable crisi institucional". Reclama que s'usin uns terrenys públics a Santa Coloma perquè es facin pisos assequibles com es va dur a terme a Prada Casadet fa temps. "Allà hi ha uns terrenys públics propietat de l'estat on es pot fer un projecte semblant al de Prada Casadet". I afegeix que és una demanada del partit que el Govern fa anys que ignora. "És absolutament incomprensible com el Govern fa 4 anys que no contesta la nostra proposta de les eleccions del 2019".