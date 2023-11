Cap esmena a la totalitat al pressupost

Andorra la VellaEl pressupost de l'Estat per al 2023 no tindrà cap esmena a la totalitat per part de cap dels tres partits de l'oposició. Aquest fet és excepcional, no només a Andorra sinó en qualsevol altre estat amb democràcia parlamentària. L'oposició, com a mínim el partit principal, sempre presenta una esmena a la totalitat per discrepar del plantejament polític de qui governa i que està expressat en el pressupost. Els comptes de l'Estat són l'eina fonamental que té l'executiu cada any per poder tirar endavant l'acció de Govern. Precisament, la falta de pressupost durant dos anys va forçar la convocatòria d'eleccions per part de Jaume Bartumeu l'any 2011. A hores d'ara es desconeix el motiu pel qual no s'ha fet cap esmena a la totalitat. Es dóna la circumstància que, a més, el pressupost presenta un dèficit de 32 milions per al 2024, fet que per si sol ja podria justificar l'esmena a la totalitat. Ja és oficial que no hi ha esmena perquè, segons fonts parlamentàries, s'ha acabat el termini.