Carine Montaner amenaça d'anar a la Justícia per conèixer els adjudicataris de crèdits tous

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita i presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, amenaça d'utilitzar la via judicial per obtenir els noms de les empreses adjudicatàries de crèdits tous. Ho ha manifestat en un comunicat, en el qual informa que ha enviat una carta d'empara a la síndica general, Roser Suñé, perquè actuï "en favor de la transparència de cara al poble andorrà" davant la negativa del Govern per atorgar-li la informació el 2021.

Montaner considera que l'argumentació esgrimida per l'executiu, qui va exposar que la publicació de la informació podria tenir un efecte negatiu sobre les empreses i els negocis que van sol·licitar l'aval per la possible transmissió d'un missatge de fragilitat financera, "no s'ajusta a Dret i no pot ser una raó justificativa, en ser un aval amb fons públics, que poden ser objecte de fiscalització parlamentària". És per aquest motiu que afirma que negar-li la informació suposa "una obstaculització de les meves funcions com a parlamentària en la meva tasca de control de l'execució pressupostària".

Amb i per tot el fet exposat, sol·licita l'empara de la síndica general perquè requereixi al Govern el lliurament de dita inforamció "que m'ha estat negada, per no existir cap raó legal justificativa".