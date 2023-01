Coalició total PS-SDP a les eleccions

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata liderat per Pere López i SDP amb Jaume Bartumeu al capdavant han avalat el pacte per concórrer junts a les properes eleccions generals. L’acord inclou tant una llista nacional comuna com llistes territorials compartides. L’únic lloc on en principi sembla garantit que hi haurà tiquet paritari és Andorra la Vella on SDP és on un cert volum de potencials electors.

Després de deu anys de trencament quan Jaume Bartumeu va deixar el PS i va crear SDP, les dues forces tornen a unir-se. Els dos partits han celebrat avui trobades amb la militància per validar el pacte que els màxims responsables ja havien establert prèviament.

El Partit Socialdemòcrata també ha aprovat en el Congrés extraordinari els nous estatuts del partit que permeten, segons la formació, “fer un PS més obert, incorporar propostes de tota la ciutadania, identificar més fàcilment les necessitats per trobar-hi solucions i una executiva més funcional”.