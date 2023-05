Compromís frega la majoria absoluta a la Seu

La Seu d'UrgellCompromís X La Seu ha guanyat les eleccions municipals 2023 de la Seu d'Urgell fregant la majoria absoluta, amb 8 regidors dels 17 que conformen l'Ajuntament. La formació encapçalada per Joan Barrera augmenta així en 2 el nombre de representants respecte de les anteriors eleccions, quan en va obtenir 6. De la seva part, Junts per la Seu, encapçalada novament per Jordi Fàbrega, obté 4 regidors , 1 menys que l'any 2019: ERC, amb l'actual alcalde Francesc Viaplana al capdavant, també perd 1 representant i es queda en 3 electes; i la CUP, liderada en aquests comicis per Bernat Lavaquiol, manté els 2 representants que tenia actualment. Tot plegat, amb una participació que s'ha quedat en només un 49,74%; és a dir, 14,2 punts menys que als anteriors comicis del 2019, quan va ser del 63,67%. Així ho ha informat Ràdio Seu.

En xifres totals, segons els resultats oficials que s'han publicat passades les 10 de la nit, Compromís ha vençut còmodament amb 1.876 vots (42,76%), seguida a força distància per Junts (991 vots, 22,58%), ERC-AM (664 vots, 15,13%) i CUP-Amunt (517 vots, 11,78%). Les altres dues formacions que es presentaven a aquestes eleccions s'han quedat lluny de la resta de partits i no han obtingut representació: Vox (125 vots, 2,84%%), i PP (123 vots, 2,80%).

En comparació amb les eleccions del 2019, Compromís creix tant en nombre de vots (+157) com especialment en percentatge (+12,13). Junts perd més d'un terç de vots (-522) respecte dels anteriors comicis, tot i tenir una pèrdua percentual menys marcada (-4,38). També baixa ERC, que perd prop de la meitat de sufragis (-528) i cau igualment en percentatge (-6,11). De la seva part, la CUP ha obtingut exactament el mateix resultat que el 2019 (+0), però augmenta lleugerament la representativitat (+2,57). Vox incrementa el nombre de votants (+34) i puja lleument en percentatge (+0,60), i finalment el PP baixa en tots dos conceptes (-44 vots i -0,18%).