El comú d'Andorra la Vella ha destinat 384.000 euros en l'edifici esquerdat de l'avinguda Santa Coloma

Andorra la VellaEl barri de l'avinguda Santa Coloma es troba en alerta mentre els veïns afectats per les esquerdes es reuneixen amb el nou equip comunal per abordar la crítica situació. Amb l'atenció centrada en les anàlisis tècniques per identificar les causes dels problemes estructurals, la comunitat espera amb ansietat el retorn a la normalitat.

Segons RTVA, el Comú ha destinat un total de 384.000 euros a afrontar la crisi a l'avinguda Santa Coloma. D'aquesta quantitat, la meitat ha estat utilitzada per finançar treballs tècnics destinats a avaluar la magnitud dels problemes estructurals. L'altra meitat del pressupost s'ha dedicat a proporcionar allotjament als veïns afectats, molts dels quals han hagut de deixar les seves llars per motius de seguretat. Així, els residents desplaçats han estat acollits en hotels, apartaments turístics i al Jovial, mentre es busquen solucions per a la seva situació.

Tot i els esforços del comú, encara s'espera una confirmació definitiva de les responsabilitats i un pla d'acció concret per a les reparacions necessàries. Amb el pas del temps, les despeses han augmentat considerablement, amb el comú assumint una part substancial d'aquestes per a les tasques tècniques i l'allotjament provisional dels residents desplaçats. La consellera de Social, Maria Nazzaro, acompanyada dels cònsols major i menor, Sergi González i Olalla Losada, s’ha reunit ahir a la tarda amb els veïns de l’edifici de l’avinguda Santa Coloma, 28, que es va haver de desallotjar a l’estiu per seguretat.

"S'estan acabant de fer l'anàlisi de tot el que ha passat i de qui és finalment responsabilitat, però volíem tranquil·litzar-los una mica, ja que estem intentant posar-nos d'acord perquè es facin les millores necessàries perquè com més aviat millor puguin tornar a casa. Si això s'ha d'allargar, volem arribar a acords perquè no es quedin desemparats i puguer-los acompanyar i assessorar, però el comú no pot assumir aquesta despesa eternament", va afirmar la consellera del comú.

La incertesa planeja sobre el futur financer de les mesures correctives i la col·laboració esperada d'altres interessats, com els propietaris i la promotora de les obres adjacents. Malgrat això, el comú s'ha compromès a no deixar sols els veïns, assegurant-los suport i orientació durant tot el procés.

La comunitat, tot i estar preocupada, troba consol en el compromís dels representants municipals, que es mantenen en contacte constant amb els afectats i prometen transparència i acció decidida. Amb una nova trobada programada per a l'abril, es busca proporcionar més claredat i un pla d'acció definitiu, tot esperant que aquesta situació tan desafortunada trobi aviat una resolució satisfactòria.