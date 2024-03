Concòrdia fa costat a Pol Bartolomé tot i les discrepàncies en l'afer europeu

Andorra la VellaLa destitució de Pol Bartolomé a la vicepresidència de la Comissió d'Exteriors del Consell ha obert moltes incògnites de quines són les causes d'aquest moviment de Concòrdia. En un primer moment, el partit cap dalt de l'oposició va traslladar que l'afer de la CASS porta molt de treball ( realment sembla ser així) i necessitaven el perfil del conseller per aquesta tasca.

Tanmateix, Bartolomé va presentar dies abans el seu llibre 'Andorra i la 'qüestió' Europea' una obra que es va començar molt abans que Bartolomé entrés amb Concòrdia al Consell General, la posició del partit, suport total a Bartolomé.

Un nexe amb DA

Els mitjans es van fer ressò de la presentació del llibre, un acte on DA va tenir massa rellevància, i és que Bartolomé va afirmar que el seu parer respecte a l'Acord no és massa llunyà a membres de demòcrates, com va reconèixer a RNA el conseller de Concòrdia. El pròleg ha estat escrit pel síndic, Carles Ensenyat, el ministre Ladislau Baró el va acompanyar a la presentació i molts membres dels taronges van assistir a la presentació.

Això no va agradar al partit de l'oposició, segons fonts de Concòrdia, i van decidir posicionar a Núria Segués, presidenta del partit, al capdavant de la comissió de Bartolomé un cop passés la sessió de dubtes de l'Acord Andorra-UE al Consell.

Concòrdia es manté unida

Tot i això, s'ha tractat de protegir més que castigar a Bartolomé, ja que l'afer de la CASS necessita el perfil del conseller, està treballant a Brucel·les amb matèria del Consell amb Concòrdia. De fet, no ha canviat la jerarquia de Bartolomé dins del partit perquè desenvolupa la mateixa feina al grup parlamentari, no hi ha hagut cap canvi d'estatus, ni hi ha cap amonestació formal del partit.

En definitiva, no ha estat un dels millors moments al partit de l'oposició malgrat que sembla que ha estat un afinament polític nomenant una figura més posicionada en contra de l'Acord a la vicepresidència de la Comissió d'Exteriors com és Núria Segués. Tot i que Bartolomé no serà la cara de Concòrdia per fer campanya pel "no", és i continuarà sent una figura important de l'oposició.