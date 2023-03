Concòrdia estudia "rescatar la concessió a Grífols", si l'impacte sobre les finances de l'Estat ho permet

Andorra la VellaEl candidat a cap de Govern de Concòrdia, Cerni Escalé, ha explicat aquest dilluns que la formació política aposta per "rescatar la concessió administrativa a Grífols", si l'impacte per les finances de l'Estat ho permet. Escalé ha assegurat que "s'hauria d'estudiar quines serien les indemnitzacions, perquè l'adjudicació ja està feta i els contractes ja estan signats i hi hauria efectes per les finances públiques, aquesta hauria de ser la primera consigna. I, depèn de l'impacte sobre les finances del Govern, es podria estudiar tirar enrere el procés que es va dur a terme".

En aquest sentit, el líder de Concòrdia ha matisat que "més que criticar el projecte de Fons i que una empresa biomèdica s'instal·li a Andorra, el que hem de criticar és com el Govern ha fet aquesta adjudicació, sense concurs públic". Per aquest motiu, Escalé creu que "el Govern hauria d'haver obert un concurs, perquè totes les empreses que ho haguessin desitjat, haguessin pogut participar-hi".

Seguint amb aquesta línia, el candidat a cap de Govern de Concòrdia ha assegurat que "el principal problema del projecte Grífols és la concessió administrativa i com s'ha fet aquesta concessió. Grífols és una empresa que arriba al país amb unes condicions privilegiades, després d'un pacte amb el Govern, que permet que s'instal·li a unes parcel·les públiques sense passar per un concurs públic. Hem adaptat la nostra legislació perquè arribés aquest projecte específic al país i, a més, el Govern participa directament del projecte".

Atreure talent

D’altra banda, Concòrdia ha proposat la creació d'un viver d'empreses públic a la Carretera General 1, a l'alçada de la recta de la Margineda, per a donar "l'entorn ideal per acompanyar projectes que són d'alt valor afegit per al país". El cap de la llista nacional de la formació ha explicat que "aquest viver d'empreses hauria de permetre que hi hagi sinergies entre les empreses andorranes". L'objectiu de la formació és donar assessorament públic a les empreses i "propiciar que els projectes que tenen viabilitat econòmica -i que, per tant, poden tenir un impacte positiu per l'economia andorrana- el Govern invertís directament amb aquests".

La proposta de la formació política se situa en concentrar tots els serveis per a les noves empreses en un punt específic i que aquest estigui connectat amb el parc tecnològic privat que està previst que s'instal·li en aquesta zona. "Necessitem un viver d'empreses i un parc tecnològic, on empreses de caràcter privat i projectes amb suport públic, però amb microemprenedors, puguin néixer i créixer. Nosaltres volem concentrar en un sol espai físic les noves empreses emprenedores, sobretot en sectors I+D, intensius en recerca i desenvolupament, i poder crear un clima de col·laboració. Parlem d'un viver que està dins d'un parc tecnològic", ha explicat Escalé.

Seguint amb les propostes per la diversificació de l'economia de país, Concòrdia ha presentat també una proposta per crear un Fons d'innovació, per incentivar la creació i captació de talent nacional. "És qüestió de creure'ns, les andorranes i els andorrans, que el futur del país depèn de nosaltres, de les iniciatives que puguem crear des d'Andorra i penso que el Govern hauria de crear un Fons d'innovació, per donar suport a aquests projectes andorrans", ha relatat Escalé.

Per a la formació política és prioritari buscar "noves mirades i noves oportunitats per a Andorra, davant d'un model econòmic que s'esgota. Buscar més inversors estrangers, més que inversió estrangera i concentrar-nos en aquella inversió que complementen els sectors que ara mateix té el país, però que no substitueixin el teixit productiu. Perquè, si la inversió estrangera que arriba a Andorra està substituint a les nostres empreses, això vol dir que els beneficis difícilment es reinvertiran en el país, vol dir que amb la inversió estrangera, Andorra és més pobra. Per tant, la clau és buscar aquest altre tipus d'inversió, que realment diversifica", ha remarcat el candidat a cap de Govern de Concòrdia.

"Si la inversió estrangera que arriba al país no diversifica l'economia i nosaltres no fem més esforços per a treure emprenedores i emprenedors, per confiar en el talent del país i per poder créixer des de dins cap a fora, Andorra té un futur complicat. Hem de centrar-nos molt més en la inversió estrangera d'alt valor afegit i donar més valor a les iniciatives del poble andorrà que puguem desenvolupar des del país", ha conclòs Cerni Escalé.