Concòrdia nega que les discrepàncies amb Bartolomé provoquin una crisi interna

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha passat aquest matí pels micròfons d'Avui serà un bon dia per parlar dels principals temes de l'actualitat andorrana i del seu partit. El tema principal ha estat al voltant de l'acord d'associació i de com la posició de Pol Bartolomé va suposar la seva renúncia de la comissió d'exteriors del partit.

Bartolomé també ha entrat via telefònica al debat i tots dos han confirmat que es tracta d'una decisió consensuada, i no d'una destitució. Han insistit a negar una crisi interna, i expliquen que es va prendre la mesura perquè posava totes les parts en una posició incòmoda. Bartolomé hauria estat qüestionat per la premsa constantment pel seu paper a la comissió, quan va quedar clar que la seva postura és diferent de la que defensa el partit en conjunt.

Escalé ha reiterat que a Concòrdia són benvingudes les diferències i el debat intern, i que per això mateix Bartolomé continuarà com a una peça important del projecte. Tot i això, si el grup consensua una postura després d'un debat intern, aquesta és la que ha de defensar-se en públic.

Tots dos han fet referència també a la reacció de Desperta Laurèdia. La formació de Sant Julià, de la que prové Bartolomé, ha mostrat el seu malestar per aquesta decisió. Aquí és on Escalé admet que potser s'han equivocat a l'hora de comunicar aquest canvi, que és el que hauria obert la porta a una mala interpretació de la premsa i d'altres parts implicades. Segons el líder, aquí s'ha vist "l'adolescència política" de Concòrdia.