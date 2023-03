Concòrdia presentarà les candidatures el dilluns a Escaldes

Andorra la VellaConcòrdia denuncia traves per part de Govern pel fet que no han rebut resposta per fer un acte a l'era de Casa Rossell. Segons expliquen, van enviar la sol·licitud el passat 23 de febrer. A més, declaren que s'han assabentat a través de la premsa que l'esdeveniment és considerat un acte de campanya. Des de la formació, destaquen que "altres partits han dut a terme actes similars i no se'ls ha qüestionat ni la voluntat ni el contingut".

Tot i això, informen que mantindran l'acte de presentació per aquest dilluns 6 de març a les 20 h a la sala d'actes d'Escaldes-Engordany. Defensen que l'esdeveniment no suposa ni un incompliment de la llei electoral ni de la recomanació emesa per la Junta Electoral.

