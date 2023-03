Concòrdia proposa despenalitzar i legalitzar l'avortament mantenint el model institucional

Andorra la VellaLa número dos de la llista nacional per Concòrdia, Núria Segués, ha anunciat aquest divendres en unes declaracions amb relació al tema de l'avortament davant del CAP de Santa Coloma que la formació política proposa despenalitzar-lo i, posteriorment legalitzar-lo. "Hem de buscar el millor encaix institucional per tal de garantir la continuïtat del coprincipat i alhora vetllar per la interrupció voluntària de l'embaràs" ha assenyalat la candidata de Concòrdia mentre assegurava que "l'objectiu és aconseguir una xarxa de serveis públics a Andorra que facin l'acompanyament i 'atenció de la dona en cas que vulguin avortar".

Segués,-qui ha remarcat que la formació defensa un avortament lliure i gratuït fins a les 14 setmanes- ha manifestat que s'haurien de fer uns estudis previs per explorar amb quines situacions es podrien trobar i, a partir d'aquí, decidir. "La nostra prioritat és continuar amb el model institucional que tenim. Per nosaltres és important trobar aquest encaix sense haver de descartar cap escenari" ha assegurat mentre afegia que és vital "poder explorar per a poder decidir amb coneixement de causa".

Amb relació a aquest tema, la número dos de la llista ha assenyalat que, per ara, no hi ha hagut converses oficials amb el copríncep episcopal ni amb el Vaticà per a saber si renunciarien a assumir aquesta figura de 'copríncep'. "Penso que, en certs moments, tenim por que hi hagi una crisi institucional, però pensem que s'han de tenir aquestes converses tant amb el president francès com amb el copríncep episcopal" ha destacat.

La candidata de la formació encapçalada per Cerni Escalé ha assenyalat que "si Concòrdia entra al Consell General, tenim quatre anys per legislar sobre aquesta qüestió que per nosaltres és de summa importància perquè estem parlant d'un dret fonamental".