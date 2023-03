Concòrdia proposa reformar la llei electoral

Andorra la VellaEl líder de Concòrdia, Cerni Escalé, ha proposat aquest dilluns en unes declaracions prèvies a la celebració de l'Acte central de campanya al Teatre Comunal d'Andorra la Vella una reforma de la llei electoral. "Tenim un sistema que provoca un desequilibri bastant gran entre la representació del nombre de persones que viuen a cada parròquia del país i com aquestes voluntats s'acaben traduint en consellers i conselleres generals" ha criticat.

En aquest sentit, el número u de la llista nacional de Concòrdia ha proposat dues mesures específiques que, tal com ha assegurat, tindrien cabuda dins la Constitució. Per una banda, doncs, Escalé ha plantejat una primera modificació que afecti les eleccions comunals i que converteixi en proporcional la representació dels comuns. "Això hauria de tenir dos efectes: que aquestes voluntats de la ciutadania es vegin reflectides d'una forma més acurada i que als comuns hi pugui haver governs de coalició" ha assenyalat. Per altra banda, el candidat a cap de Govern ha proposat una segona modificació quant a la circumscripció territorial de les Eleccions Generals. Amb relació a aquest tema, Escalé ha suggerit que puguin ser les persones a títol individual -que podrien tenir el suport de partits polítics- qui es presentin directament a la circumscripció. "Això permetria que persones independents participessin de la política donant més pluralitat" ha manifestat Escalé.

Pel que fa als pactes postelectorals, el líder de Concòrdia ha assegurat que, si la formació no aconsegueix una majoria per conformar Govern propi, el seu lloc estarà al Consell General i que, per tant, no pactarà amb altres partits. "Pensem que el model de país de Concòrdia és prou diferent per a defensar-lo al Consell General durant els quatre anys de legislatura" ha proclamat Escalé.