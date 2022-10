Condemnen per corrupció Meritxell Mateu i Joan Pau Miquel per afavorir BPA

Andorra la VellaEl Tribunal de Corts ha condemnat a l'exconsellera general i exministra Meritxell Mateu a un any i mig de presó per corrupció i ús indegut d'informació en base al privilegi d'estar al Consell General. Mateu queda inhabilitada per a càrrecs públics durant cinc anys després que se l'hagi considerat culpable d'haver estat intentant influir per aconseguir de Govern i del Consell General una legislació favorable a BPA. L'entitat volia crear un 'hub' a Andorra on una asseguradora internacional pogués fer els pagaments de la Seguretat Social de treballadors d'empreses que operen fora dels seus països. Aquest negoci anava a fer-se amb la intervenció de BPA.

Mateu va cobrar 48.000 euros de l'entitat financera i ara ha estat castigada amb una multa de 80.000 segons fonts jurídiques. El pagament es va fer a través de la caixa B de BPA, una societat panamenya denominada Landstreet, on l'entitat intervinguda posteriorment i acusada de blanqueig feia els presumptes pagaments irregulars tant a empleats com a gent de fora. També ha estat condemnat el llavors director de BPA Joan Pau Miquel per haver practicat la corrupció d'un polític en benefici de la seva entitat.