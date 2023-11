El Consell General facilita que el comú lauredià obtingui la titularitat al 100% de l'hotel Pol

Andorra la VellaEl Consell General, amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris, ha fet aquest dimecres un pas més perquè l'hotel Pol passi a ser de titularitat del comú de Sant Julià de Lòria. Tal com ha recordat el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, fruit d'un acord extrajudicial en l'afer de l'esllavissada de la Portalada el comú i el Govern van rebre de la propietat del Punt de Trobada l'hotel Pol, un 60% del qual va passar a ser propietat del Govern i un 40% de la corporació laurediana. L'executiu ha portat al Consell General la declaració de l'alienabilitat d'aquest bé per tal que el 60% que li correspon pugui passar a ser propietat del comú lauredià, que satisfarà a canvi tres milions d'euros al Govern en diferents pagaments.

Tal com ha subratllat Ferré, el fet que la cambra hagi votat a favor d'aquesta alienabilitat fa que l'edifici passi a titularitat del comú, ja que facilita la transacció entre les dues administracions. Els diferents grups parlamentaris han subratllat la importància que aquest edifici passi a ser de titularitat pública i hi pugui encabir algun projecte en benefici de la ciutadania, com podria ser una residència universitària o altres destinacions.

D'altra banda, la proposta d'acord del grup parlamentari d'Andorra Endavant sobre el transport sanitari no medicalitzat ha estat rebutjada i entre els arguments que han donat des de la majoria hi ha que no és el Govern el responsable de la cancel·lació del concurs o que incorporar el servei al SAAS, assumint tot el personal, seria "un greuge" i fins i tot una operació de "dubtosa legalitat" tal com ha destacat el conseller demòcrata Manuel Linares. Cal destacar que des d'Andorra Endavant, tal com ha defensat la presidenta suplent, Noemí Amador, es demanava la cancel·lació del concurs del transport sanitari no medicalitzat per incompliment del contracte i l'absorció d'aquest servei per part del SAAS, a més de la creació d'un centre nacional d'emergències.

Així, Linares ha recordat que el concurs va estar signat entre el SAAS i l'empresa i, per tant, no seria el Govern el responsable de cancel·lar-lo. I pel que fa a l'assumpció del servei per part del SAAS, ha manifestat que no seria just que els treballadors d'una empresa privada passessin "per la via directa" a ser treballadors de la parapública quan els seus empleats han hagut de passar un procés de selecció. El conseller ha destacat que des que es va detectar "la primera incidència" tant des del SAAS com des del Govern es va tenir una actitud "proactiva" i ha recordat que sobre la taula hi ha la necessitat de crear un pacte nacional global sobre el sistema sanitari, en què es farà una reflexió general.

Des del grup parlamentari de Concòrdia, la presidenta suplent, Núria Segués, ha defensat que abans de plantejar una absorció per part del SAAS d'aquest servei de transport el que caldria és fer una diagnosi i un càlcul dels costos, però ha advocat per un servei "públic i de qualitat". En el mateix sentit, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat "un estudi fet pel Govern amb el SAAS per organitzar de forma integral les emergències sanitàries extrahospitalàries tenint en compte la proposta que els actors implicats havien fet a la passada legislatura".