La cònsol de Sant Julià defensa que la seva remuneració (5.300e) va en consonància amb les seves responsabilitats

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 de febrer de 2012, va ser notícia...

La cònsol major de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil, ha decidit mantenir la decisió d'incrementar la seva retribució un 22%. Gil defensa la mesura pel fet que la responsabilitat a la que ha de fer front i la transcendència de les seves decisions han de ser remunerats en conseqüència, i ha assegurat que la retribució de la cònsol 'ha estat una redistribució dels recursos salarials ja existents i es troba dins de la graella legalment establerta'. A més, la cònsol ha posat de manifest que tot i la modificació del salari, el cost de la massa salarial total es redueix considerablement, i ha volgut recordar que tot i el moment econòmic difícil, el Comú lauredià no ha augmentat la pressió fiscal ni els preus públics.

La cònsol major de Sant Julià de Lòria, Monsterrat Gil, ha explicat a l'ANA que atès que la parròquia mereix la màxima dedicació i les màximes prestacions per part dels seus dirigents, i que aquesta dedicació es materialitzi en millores per a la ciutadania, entén que la responsabilitat a la que ha de fer front el càrrec de cònsol i la transcendència final de les seves decisions 'han de ser remunerats en conseqüència'.

Per tot plegat, considera que tant ella com el seu equip estan retribuïts de forma 'equilibrada' d'acord amb les responsabilitats de cadascú, tenint en compte a més que 'la cònsol és la responsable global de tot el que té lloc a la corporació i ha de respondre com a tal'.

Gil ha afegit que el salari, de 5.300 euros bruts mensuals, es troba dins de la graella legalment establerta, i ha recordat que dins d'aquesta graella existeixen diverses possibilitats de fixar el sou dels cònsols i que en aquest cas es troba en la franja mitja-alta.

La mandatària laurediana també ha indicat que s'ha fet 'una redistribució dels recursos salarials ja existents' i que a més, tot i l'augment del salari de la cònsol en un 22%, el Comú 'no només manté el cost de la massa salarial total sinó que la redueix considerablement'. La cònsol major també ha volgut sortir al pas de les crítiques assegurant que tot i la crisi econòmica, la corporació laurediana no ha augmentat la pressió fiscal ni els preus públics.

Per tot plegat, l'equip comunal ha decidit mantenir l'acord de modificar a l'alça la seva retribució, tal com es va aprovar en Junta de Govern i ratificar en sessió de Comú, i per tant, 'no es modifica ni es fa enrere de la decisió', a diferència del que s'ha afirmat en alguns mitjans.