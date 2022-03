DA decideix eliminar la figura del Consell Andorrà de l'Audiovisual

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de març de 2012, va ser notícia...

El grup parlamentari demòcrata ha decidit proposar la no renovació dels membres del Consell Andorrà de l'Audiovisual (CAA) i per tant eliminar aquesta figura, perquè es considera que la tasca que actualment desenvolupen pot ser assumida per altres organismes i institucions. Per aquest motiu, volen impulsar una modificació de la legislació de Ràdio Televisió d'Andorra (RTVA) per garantir les funcions que fins ara desenvolupava el CAA.

Segons ha informat el grup parlamentari demòcrata en un comunicat, aquesta decisió s’emmarca en una visió global de contenció de la despesa en l’administració pública i de racionalització dels recursos humans i econòmics.

A més, DA ha determinat que cal una reflexió aprofundida per valorar la legislació que cal desplegar entorn a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la situació actual relativa als mitjans de comunicació i les tasques informatives, i la situació mediàtica d’Andorra. La decisió arriba després que tant DA com el PS haguessin expressat la necessitat de revisar el paper d'aquest organisme, tenint en compte les seves poques competències i que els seus membres havien esgotat el mandat a finals de novembre.

Creació d'un nou organisme amb més competències

Fonts properes al grup parlamentari han explicat que l'objectiu final és crear un nou ens que controli tot l'espai comunicatiu andorrà, tant els mitjans audiovisuals com els escrits, i també a nivell de la publicitat. Així, el nou organisme donarà empara als ciutadans i alhora podrà exercir un control en els mitjans de comunicació.

Les mateixes fonts han explicat a l'ANA que s'ha preferit optar per eliminar el Consell de l'Audiovisual i crear un nou organisme, perquè el CAA era un ens molt lligat a RTVA i per això era difícil donar-li noves funcions. Amb tota probabilitat i de manera provisional, mentre no es creï el nou organisme, les funcions del CAA les assumirà la Comissió Legislativa d'Economia.

Reunió del CAA aquest dimecres

Els fins ara membres del CAA es reuniran aquest dimecres per valorar la notícia. Així ho ha explicat a l'ANA el seu president, Lluís Rodríguez, que defensa que l'organisme hauria d'existir 'amb nosaltres o amb altra gent', ja que sinó Andorra es convertirà 'en l'únic país d'Europa sense un consell de l'audiovisual'. Sobre la voluntat de crear un organisme que controli els continguts de tots els mitjans de comunicació, Rodríguez ha indicat que el CAA ja feia informes tant de televisió com de ràdio i en algun cas també sobre la premsa escrita.