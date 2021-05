DA estudia “accions” contra l'equip comunal escaldenc per “incomplir la llei”

Escaldes-EngordanyEls consellers de la minoria de Demòcrates al comú escaldenc han llançat aquest dimarts un avís a la majoria socialdemòcrata, a qui acusen “d'incomplir la llei”. El conseller Jordi Vilanova ha explicat, en una roda de premsa virtual, que l'equip de la majoria no ha presentat al ple cap de les liquidacions trimestrals del pressupost des que van accedir a la governança de la institució. DA considera aquest fet un “incompliment de la llei”, insta la cònsol Rosa Gili a prendre “mesures urgents” i adverteix que estudiarà “altres accions” si no es posa remei.

DA entén que hi ha “manca de transparència” per part de l'equip de govern perquè, per exemple, no tenen accés per saber quants diners es van gastar l'any passat des de la institució. Per aquest motiu, des de Demòcrates avisen Gili que si no es soluciona aquest fet estudiaran “prendre altres accions”, sense matisar si aquestes seran per la jurídica.