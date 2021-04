Escaldes-Engordany compra la parcel·la de l'antic hotel Pla pel "gaudi" social

Escaldes-EngordanyCom una bassa d'oli. La sessió del consell de comú que s'ha celebrat aquest dimecres –que ha coincidit en data i hora amb la reunió plenària de caps d'Estat i de govern de la Cimera Iberoamericana que ha tingut lloc a Soldeu– ha acabat amb tots els punts de l'ordre del dia aprovats per assentiment, ja que la majoria ha obtingut el vist-i-plau de la minoria en totes les propostes. Així, els consellers comunals han donat llum verda al crèdit extraordinari per la compra d'una parcel·la a la plaça Santa Anna, per un import de 500.000 euros, a la zona on hi havia l'antic hotel Pla, ara enderrocat, propietat d'Immaculada Serra i Carolina Serra.

La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que el terreny estava llogat al comú per la propietat, però va voler rescindir el contracte perquè tenia intenció de vendre. A partir d'aquí, les dues parts van negociar fins que s'ha arribat a un acord per un preu "raonable", ha assegurat, una afirmació que li ha 'comprat' el cap de l'oposició, Miquel Aleix. Com que aquesta despesa no estava prevista al pressupost aprovat, s'ha hagut de procedir a l'aprovació d'aquesta ordinació. Gili ha explicat que no es farà cap modificació en el terreny i que l'ús serà públic per a esdeveniments o mercats o actes diversos destinats al "gaudi dels ciutadans". "S'ha de potenciar la part alta de la parròquia, és important donar visibilitat a aquesta zona i així anem guanyant en espai físic; a més, és important adquirir patrimoni en zones estratègiques", ha afirmat Aleix.

La sessió de consell de comú també ha aprovat un suplement de crèdit per al pressupost 2020 per un import de 5.907 euros. El cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha recongut que anaven "una mica tard", però aquesta mesura "ens ajuda" a fer el tancament de comptes del 2020. Per un altre costat, el ple ha donat llum verda al Pla de Comptabilitat Pública, que subtitueix l'anterior del 1999 que era del Govern. "Es tracta d'una guia per elaborar comptes públics amb les normes internacionals", ha puntualitzat Dolsa.

També s'ha aprovat l'Ordinació de la Funció Pública del comú. El secretari general, Cerni Escalé, ha explicat que la intenció del govern comunal és fer-hi participar el personal del consistori i l'oposició, tot i que es tracta d'una reforma "similar" a la que es va votar el 2020. Així, ha explicat que es base en tres eixos: traslladats administratius, flexibilització de les vacances i la republicació de les taules salarials.