David Astrié, nou cònsol major d'Andorra la Vella aquesta setmana

Andorra la VellaLa dissolució del Consell General avui i l'establiment de dilluns de la setmana vinent com a últim dia per presentar les llistes comporta com a efecte directe que David Astrié passarà a ser el nou cònsol major d'Andorra la Vella en uns dies. Astrié substituirà Conxita Marsol que ha de deixar el càrrec de cònsol major perquè es presenta com a número dos de la llista nacional demòcrata. El relleu d'Astrié, actual cònsol menor, estava previst des de fa més de dos anys en cas que Marsol finalment entrava en la candidatura de les eleccions nacionals, segons han explicat fonts del partit.

Marsol no ha tingut cap problema en reconèixer públicament diverses vegades en els últims mesos que no hi ha cap raó per la qual Astrié no hagi de ser el cònsol major quan és el relleu natural, està perfectament capacitat per assumir el càrrec i coneix perfectament els dossiers pendents que s'han de tancar en els mesos que falten fins a les eleccions generals del desembre.