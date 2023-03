Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella defensa que el multifuncional és “necessari” i que cal impulsar-lo ja

Andorra la Vella“Impulsarem definitivament la construcció del multifuncional a Andorra la Vella”. Així de clara s’ha mostrat la cap de llista de Demòcrates + Liberals, Conxita Marsol, que ha defensat que impulsar aquesta infraestructura “no es pot dilatar més en el temps” en un país “turístic com el nostre”. La candidata demòcrata ha defensat que es tracta d’un equipament “necessari” per poder acollir esdeveniments de tot tipus, des d’esportius fins a culturals.

Marsol ha manifestat que aquesta infraestructura estarà a “Andorra la Vella” i ha recordat que la idea inicial és que es basteixi a la zona de l’estadi comunal, tot i que ha reconegut que serà una idea que encara s’haurà de “concretar quan sigui el moment”.

La candidata demòcrata considera que ara és el moment d’impulsar el multifuncional i de fet ha remarcat que “no pot esperar més”. I si bé ha reconegut que és un projecte que fa molt de temps que se’n parla, ha recordat que en aquesta legislatura passada la Covid ha impactat fent que moltes propostes d’aquest tipus s’hagin retardat però creu que en la que començarà després de les eleccions generals del 2 d’abril ha de quallar ja. De fet, s’ha mostrat convençuda que a finals dels quatre anys següents hauria d’estar, si no acabat, “molt construït i pràcticament funcionant”.

La cap de llista demòcrata per Andorra la Vella ha defensat que infraestructures com aquestes són necessàries tant per poder encabir una programació durant tot l’any que serveixi per atreure visitants com també per no hipotecar en certa manera altres infraestructures de la parròquia i el país com aparcaments. De fet, ha destacat que la zona de l’estadi comunal seria una bona ubicació ja que s’ha demostrat que té una bona accessibilitat ja que “s’hi pot anar a peu i amb facilitat”. A més, ha recordat que el pla d’urbanisme preveu una cessió de terreny “molt important”. Malgrat això, considera que es pot parlar d’altres ubicacions així com també de fer un projecte conjunt amb algun privat.

Quant al cost d’aquest multifuncional, ha destacat que quan es concreti com serà i on es construirà es podrà definir millor quants diners calen tot i que ha remarcat que serà “una inversió important” a la qual també es podrà fer front amb “mecanismes” com la taxa turística.