Demòcrates reivindica ser l'única força amb presència a les set parròquies

Andorra la VellaEl compte enrere per a les eleccions comunals del 17 de desembre ja està en marxa. Aquest divendres al migdia finalitza el termini per presentar les candidatures als comuns per poder ser validades, motiu pel qual Demòcrates ha celebrat aquest dijous a la nit un congrés extraordinari. L’acte, que ha tingut lloc a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, ha servit per validar, per assentiment, totes les candidatures presentades per Demòcrates. Un total de set, comptant dues en què Demòcrates es presenta de manera conjunta amb una altra formació: Unió Laurediana en el cas de Sant Julià de Lòria, i Ciutadans Compromesos per part de la Massana. D’aquesta manera, Demòcrates serà l’única formació política que tindrà presència a les set parròquies als comicis del desembre.

L’objectiu és clar, tal com ha refermat el president del partit, Xavier Espot, a través d’un vídeo, ja que es troba a París per participar en tant que cap de Govern a la conferència general de la Unesco: “Revalidar la victòria a la gran majoria de parròquies i fer-la extensiva a la resta, per poder governar a cadascun dels comuns del nostre país”, ha expressat. “Estic convençut que ho aconseguirem”, ha afegit, “perquè les candidatures estan formades per les persones més preparades i les millors defensores de l’interès públic”.

També ha tingut unes paraules per als presents, en aquest cas amb un discurs escrit, el secretari general, Vicenç Mateu, que no ha pogut assistir al congrés per motius personals. Mateu ha recalcat la necessitat de "saber escoltar i ser sensibles als neguits dels ciutadans, els seus problemes i les seves legítimes preocupacions". I ha reivindicat que DA és "el partit de la confiança, del compromís i de la renovació".

L’acte de validació de les candidatures ha estat conduït per la secretària d’organització del partit, Ester Vilarrubla, i la vicepresidenta, Sandra Codina. També ha comptat, al seu inici, amb un homenatge a un dels principals impulsors del projecte de Demòcrates, així com membre fundador: Antoni Martí, traspassat el passat dilluns. Vilarrubla n’ha destacat la seva vàlua política, però sobretot la humana, abans de donar pas a un vídeo amb moments destacats de la seva trajectòria com a servidor públic.

Codina, per la seva part, ha agraït la nombrosa assistència de militants i simpatitzants de Demòcrates al congrés -al voltant de 260 persones. “Sou vosaltres la força del partit, els qui heu fet possible que els darrers dotze anys haguem estat al capdavant de les institucions d’Andorra. Ara toca continuar-ho fent als comuns”, ha manifestat.

Candidatures de Demòcrates

Canillo:

1- Jordi Alcobé

2- Marc Casal

3- Sílvia Mandicó

4- Miquel Casal

5- Misericordia Torres

6- Sebastià Plaza

7- Laura Riba

8- Alexander Cesare Kinchella

9- Cristel Torres

10- Joan Antoni Rodríguez

Encamp:

1- Laura Mas

2- Xavier Fernández

3- Joan Sans

4- Nino Marot

5- Sabrina Gregoire

6- Benjamí Rascagneres 7- Edith Quirós

8- Sílvia Ramond

9- Verònica Solsona

10- Andreu Riba

11- Judith Torres

12- Judith Gil

Ordino:

1- Maria del Mar Coma

2- Eduard Betriu

3- Àlex Gaspà

4- Mònica Armengol

5- Jordi Serracanta

6- Ludovic Albós

7- Meritxell Rabadà

8- Cristina Montolio

9- Carolina Gómez

10- Emilie Brial

La Massana:

3- Mònica Solé

6- Marc Jové

14- Thaïs Toribio

Andorra la Vella:

1- David Astrié

2- Miquel Canturri

3- Rosa Maria Sabaté

4- Rosalina Areny

5- Meritxell Crespo

6- Gerard Menardia

7- Gemma Minguillón

8- Marc Latorre

9- Letícia Teixeira

10- Ton Cerqueda

11- Noelia Lucena

12- Joan Espineta

Sant Julià de Lòria:

3- Sandra de la Rosa

4- Sergi Majoral

8- Samantha Bosque

Escaldes-Engordany:

1- Anna Garcia

2- Gemma Bofarull

3- Gabriel Guerrero

4- Anna Ricart

5- Laura Mas

6- Enric Castellet

7- Agda Castillo

8- Alexandre González

9- Elisabet Zoppetti

10- Diego Vieira

11- Jordi Olivé

12- Gerard Queró.