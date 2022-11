Dolsa treballa amb el PS per una llista territorial conjunta a Ordino

OrdinoEnric Dolsa continua intentant desenvolupar un partit nacional que es pugui presentar a les eleccions de la primavera vinent. Aquesta acció, però, de moment, no està donant fruits, segons diferents fonts properes al cas, i la pràctica totalitat d'antics líders polítics als quals ha contactat per crear una nova força han rebutjat la proposta.

Dolsa, segons fonts polítiques d'Ordino, ha decidit canviar la tàctica i intentar garantir una llista conjunta a la territorial d'Ordino. Aquesta aposta es basa en un sol punt: l'oposició al laboratori de Grífols. L'antic cònsol està intentant arribar a un pacte amb els socialdemòcrates, integrats en la candidatura de Movem Ordino, que pugui aspirar a guanyar la territorial. Mentre la líder de Movem Ordino era Sandra Tudó el pacte era impossible perquè ella es considera progressista i veu a Dolsa com un representant de dreta dura. Tudó ha plegat per treballar al comú d'Escaldes i el nou líder és Jean-Michel Armengol.

Armengol ha canviat la línia del PS de suport al projecte de Grífols i s'ha aliat amb Dolsa. Aquest moviment ha acabat per rebentar Movem Ordino. No és que fos un grup molt gran, però una part ha marxat i ara és només un conjunt residual pel que fa al nombre d'integrants. Enric Dolsa, però està intentant que el PS accepti integrar-se en una candidatura de coalició amb l'oposició a Grífols com a gran motor electoral. L'argument és que per separat no tenen cap opció de guanyar, però en conjunt (si se sumen els vots obtinguts a les comunals) tenen opcions.

El pacte amb Dolsa ha estat també una bomba de rellotgeria dins del partit, segons fonts de la formació. Una part de la formació aposta pel possibilisme i pactar fins i tot amb la dreta extrema per tenir opcions de guanyar la parroquial. La majoria, però és reticent perquè el pacte pot ser molt contraproduent a nivell general. L'experiència del pacte amb els liberals, segons les fonts del partit, va demostrar que coalicions curtterministes amb grups allunyats ideològicament s'acaben girant en contra.