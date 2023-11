Encamp serà un enfrontament directe entre DA i PS

EncampLaura Mas Barrionuevo (Encamp, 1982), optarà el pròxim 17 de desembre al seu segon consolat al capdavant del comú d'Encamp. En aquesta ocasió, la cap de llista d'Units pel Progrés i Demòcrates per Andorra (DA) i Independents farà tàndem amb Xavier Benedicte Fernàndez, després de la renúncia de Jean Michel Rascagnères a tornar a fer tiquet amb Mas i deixar la primera línia política. Militant d'UP des de la seva formació, el 2008, l'actual cònsol de la parròquia encampadana va entrar activament en política el 2015, en el darrer mandat de Jordi Torres Arauz, de qui va prendre el relleu el 2019 per ser la primera cònsol a Encamp.

En la vida personal, la cònsol major d'Encamp està casada i té dos fills. Abans d'entrar en la vida política, Mas va treballar des del 2003 en el sector bancari del Principat, assolint el càrrec de sotsdirectora de comerç a Andbank, passant també per les oficines d'Andorra Telecom. En l'àmbit formatiu la política encampadana va estudiar el Brevet Technicien Supérieur (BTS) en PIMES i diploma en assessor de finances (DAF).

Una llista a darrera hora

Finalment, no hi ha hagut gran coalició a Encamp, ja que les negociacions de PS i Concòrdia amb Agrupament Encampadà no van cristal·litzar. En aquest nou context, els socialdemòcrates encapçalen la que és l'única llista que farà front a Laura Mas, Avancem (PS + Independents). Marta Pujol, que ja va ser una de les dues candidates en la llista parroquial de les eleccions generals per als vermells serà qui lideri l'alternativa a l'actual consolat. Nascuda el primer d'octubre de 1970, Pujol és, des d'aquest any, la primera secretària del Partit Socialdemòcrata.

Llicenciada en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, en la seva faceta professional, Pujol ha destacat per treballar sempre en l'àmbit lingüístic del país, sent la cap del servei de política lingüística del Principat entre el 2020 i el 2021. A més a més, compta en el seu haver amb diferents publicacions com per exemple 'La dinamització lingüística a Andorra (1998-2006)', feta conjuntament amb J. Vila.