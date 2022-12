Eric Jover: "Si convoquéssim eleccions, no hi hauria increments salarials"

Andorra la VellaDavant la demanda dels sindicats de convocar eleccions generals de manera anticipada, el Govern considera que el millor per donar suport a la ciutadania en els moments de dificultat econòmica que s'estan vivint és "continuar treballant fins al final de la legislatura". Així ho ha manifestat a RTVA el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, qui creu que és necessari mantenir el diàleg social i afirma que avançar els comicis deixaria sense efecte el paquet de mesures en habitatge i sou anunciades per l'executiu. "Si convoquéssim eleccions, això quedaria al tinter, no hi hauria ni increments salarials, fins després de les eleccions i bastant després, perquè això hauria de passar per llei", ha asseverat.