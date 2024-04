Proliferació dels casos d'ocupació a la Seu

La Seu d'UrgellVeïns de la Seu d'Urgell confirmen que a la zona s'està patint un increment de l'ocupació de pisos. Asseguren, tal com recull RTVA, que bona part dels ocupes són persones procedents d'Andorra. A més, també hi ha una proliferació dels anomenats pisos pastera, en molts casos amb treballadors desplaçats contractats al Principat que són allotjats a la capital de l'Alt Urgell amb preus més baixos. Joan Barrera, alcalde de la Seu, assegura que són les mateixes empreses andorranes les que s'encarreguen de llogar els habitatges. L'ajuntament ha manifestat la seva preocupació en veure com la baixa oferta de lloguer és centralitzada per les empreses andorranes per als seus treballadors desplaçats.