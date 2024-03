Escalé confirma el seu enuig a la presentació del llibre de Pol Bartolomé perquè estava "dirigit per DA"

Andorra la VellaFonts de Concòrdia van reconèixer les discrepàncies en l'afer europeu de Bartolomé i l'executiva de Concòrdia, a més de què DA va tendir "una encerrona" segons ha titllat Escalé a la presentació del llibre 'Andorra i la 'Qüestió' Europea'.

Això és deu a la presència i col·laboració de diferents membres de Demòcrates a l'acte de presentació del llibre del conseller de l'oposició. Aquesta presumpta tramoia taronja va enfadar a Cerni Escalé i va crear divergències dins de Concòrdia, tal com ha reconegut el líder del grup parlamentari, al 'Avui Serà un Bon Dia' de RTVA:

"Al moment sí. Però m'enfado per les característiques les quals es presenta el llibre, a mi no m'agrada... és una 'encerrona', és a dir, quan et presentes en un acte que ha estat portat, dirigit per DA que a més a més, té aquesta connotació política i afecta directament al teu grup parlamentari, a mi això no em va agradar", afirma Cerni Escalé.

Bartolomé va presentar el llibre acompanyat a l’escenari per l'editor del volum, Oriol Ribas, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró Solà, i l’exministre d’Afers Exteriors i d’Economia, Competitivitat i Innovació Gilbert Saboya. El pròleg l'havia fet el síndic Carles Ensenyat.

Una decisió políticament consensuada

Altrament, el grup de l'oposició creu que els mitjans han extrapolat la situació i que és una destitució "consensuada", com ho ha confirmat el mateix Bartolomé qui va intervenir en l'entrevista al cap de l'oposició per telèfon. Tanmateix, assumeixen que han tingut errors en la comunicació a l'hora de traslladar aquesta destitució, ja que van declarar com argument principal la necessitat de la presència de Bartolomé en l'afer de la CASS, però no van fer públic que també es va produir perquè hi havien hagut aquestes discrepàncies respecte a l'associació amb la UE.

Tot i això, ambdós protagonistes neguen la crisi de Concòrdia, tal com va avançar aquest diari, però reconeixen que hi ha hagut diferències amb l'Acord. Concòrdia ha afirmat que està a l'espera d'obtenir més informació sobre l'Acord per poder realment definir-se en una posició a favor o en contra i assenyalen que pel partit hi ha més contres que pros tot i que no es descarta valorar-ho diferent amb el text definitiu. Actualment, Concòrdia ha apostat per Núria Segués com a nova vicepresidenta de la comissió d'Exteriors.

Finalment, Escalé ha criticat que Govern fa "propaganda" de l'Acord amb fons públics, ja que com explica el líder de Concòrdia només es parlen dels aspectes positius i opina que l'executiu hauria de mantenir un posicionament més neutral.