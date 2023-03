Espot admet que encara queda "molt camí per recórrer" per a la igualtat efectiva

Andorra la VellaEl cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha posat en relleu que "s'han fet passes endavant molt significatives" per a l'equiparació entre homes i dones, però ha afegit que encara queda "molt camí per recórrer" tant per la visibilització de la dona com en l'àmbit dels drets socials, sexuals i reproductius.

D'aquesta manera, en el marc de la convocatòria d'una aturada d'un minut a l'administració general en motiu del Dia internacional de les dones, Espot ha manifestat que la lluita per la igualtat "no s'atura mai" fins que es pugui assolir "la plena igualtat", per la qual cosa ha manifestat que cal "seguir treballant incansablement" per aquest objectiu. En aquest sentit, ha manifestat que encara és evident "la bretxa i la discriminació en molts àmbits" com el laboral, i especialment en els llocs de decisió i de responsabilitat política.

Així, ha tret pit que ell es pot "enorgullir" que ha estat "el primer cap de Govern amb un govern paritari", que la formació on milita hagi "aconseguit que hi hagi la primera dona síndica" i que el grup parlamentari que li dona suport estigui integrat per vuit dones i tres homes. En aquest sentit, ha manifestat que s'han fet "passes endavant molt significatives" i que cal continuar treballant, no només per la "visibilització de les dones en la política i els consells d'administració de les empreses sinó en general, en l'àmbit laboral on hi ha una bretxa salarial important". I també, ha afegit, en els drets socials com el permís de naixement "on encara no hi ha equiparació". També s'ha referit als drets sexuals i reproductius i en aquest sentit ha destacat que cal fer avenços, però "sempre des d'una perspectiva prudent, equilibrada, sensata, que no posi en risc el nostre sistema institucional" i ha conclòs que aquest avenç s'espera poder-lo continuar fent "en els pròxims anys".