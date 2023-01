Espot defensa l'increment salarial: "El Govern no es podia quedar de braços creuats i no fer res"

Sant Julià de LòriaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat la visita que ha fet aquest divendres a l'escudella de Sant Sebastià de Sant Julià de Lòria per reivindicar la pujada de salaris per llei d'acord amb l'IPC davant les dificultats que presenta el context actual. En aquest sentit, ha apuntat que en aquests moments de dificultat "el Govern no es podia quedar de braços creuats i no fer res" i, des d'aquest punt de vista, ha manifestat que la mesura adoptada per l'executiu ha estat "ponderada, equilibrada i que atén tots els actors interessats", incloent-hi tant treballadors com empresaris.

Tot i això, el cap de Govern s'ha mostrat partidari de "fomentar autèntics mecanismes de concertació social al nostre país". De fet, ha reconegut que aquesta situació és una "anomalia" i, per tant, es tracta d'una qüestió que "s'hauria de negociar i pactar entre els diferents interlocutors socials com són la patronal i els sindicats". D'aquesta manera, ha dit que "nosaltres el que hem de fer és facilitar al màxim possible que l'acord tingui lloc".

Espot també ha apuntat que enguany "ja hem fet un pas significatiu en aquest sentit", malgrat que, malauradament, "l'acord no ha reeixit i, per tant, hem d'adoptar aquesta situació perquè estem en un context d'una elevada inflació". Amb tot, ha conclòs assegurant que la pujada dels salaris per llei "fa justícia a aquest esperit de tenir en compte els interessos de tothom".