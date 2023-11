Espot planteja obligar els comuns a estimular l'habitatge

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha detallat una mica més aquest dijous a la tarda, en el marc del debat temàtic sobre l'habitatge, les mesures que han de conformar el full de ruta que ha posat sobre la taula. Així, entre les propostes ha remarcat que una de les qüestions que s'haurien de plantejar és "l'obligació" que els comuns posin en marxa mesures d'estímul o incentiu urbanístic o fiscal, ja que ha destacat que "no és normal" situacions com les que es donen actualment en què el Govern faci l'exempció de l'ITP i les corporacions comunals, no. En aquest sentit, ha incidit en el paper que tenen els comuns en la resolució del problema de l'habitatge.

Altres qüestions anunciades ha estat posar a l'abast dels ciutadans una oficina d'atenció que pugui resoldre dubtes ja que ha reconegut que actualment s'estan donant situacions que es troben "al límit" de l'assetjament immobiliari i "no és acceptable", per la qual cosa aquesta oficina serviria per aclarir dubtes. També creu que caldria impulsar "un règim sancionador que sancionés pràctiques que no són en cap cas acceptables".

Espot ha destacat també que estan oberts a vincular la renda a un preu per metre quadrat ja que creu que seria un valor "objectivable" i s'ha mostrat "obert" a d'altres aportacions. També ha obert la porta a flexibilitzar les ajudes a l'habitatge, que el programa d'emancipació dels joves sigui "una mica més ambiciós" i ha incidit en què es creï un fons públic per garantir que els habitatges buits es posin al lloguer, garantint impagaments. A més, ha remarcat que es continuaran potenciant les promocions publicoprivades i que veu de bon ull les zonificacions per a segones residències i habitatges d'ús turístic. Així mateix, s'ha mostrat obert a estudiar mesures de foment per a la compra d'habitatges.

La resta de grups han volgut assenyalar els aspectes que els uneixen per tal de començar a treballar de manera decidida per resoldre la problemàtica de l'habitatge i així el cap de l'oposició, Cerni Escalé, ha volgut incidir en aspectes que comparteixen com "instar a modificacions de certes figures fiscals" que incentivin l'habitatge o que els parcs públics siguin considerats com a projectes d'interès nacional a la llei d'urbanisme. De fet, Escalé ha destacat que el que caldrà potser és impulsar una llei òmnibus d'habitatge per modificar les altres que caldrà per impulsar les mesures. Al seu torn, la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha destacat que els tres anys de pròrroga dels lloguers han de servir per desbloquejar pisos buits, crear un parc públic, un registre de la propietat i ajudes per a la compra d'un habitatge, fent canvis en les actuals.

Des de la majoria, el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha refermat la voluntat de consens, mentre que el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha mostrat la postura favorable de la formació pel que fa a l'augment d'ajuts per a l'accés a l'habitatge; el manteniment dels incentius per a l'emancipació dels joves o la creació de l'oficina d'atenció a la ciutadania. També ha manifestat estar d'acord amb implementar mesures que posin al mercat de lloguer els pisos buits, amb la creació d'un fons públic de garantia de pagament de lloguers i amb les limitacions als habitatges d'ús turístic, així com a les segones residències.