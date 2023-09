Espot reitera a Guterres la implicació d’Andorra en l’acompliment de l’Agenda 2030

Andorra la VellaEl cap de Govern ha clos la setmana de treball a Nova York amb una reunió amb el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, a qui ha manifestat el ferm compromís d'Andorra amb la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, amb el multilateralisme i els valors fundacionals de les Nacions Unides i la defensa dels drets humans. El cap de Govern ha afirmat que l'Agenda 2030 està marcant el full de ruta i les prioritats de l'executiu en aspectes com l'acció climàtica, la defensa dels drets de la infància o les polítiques d'igualtat.

Trobada amb Mònaco i San Marino

Espot, acompanyat de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, també s'ha pogut reunir amb la ministra d'Afers Exteriors i Cooperació de Mònaco, Isabelle Berro Amadeï, així com amb la directora d'Afers Polítics i Diplomàtics de San Marino, Federica Bigi. En la trobada han fet un balanç i han exposat l'estat de la situació de les negociacions per a l'Acord d'associació amb la Unió Europea. També han compartit l'agenda multilateral dels tres països així com la cooperació bilateral en diferents àmbits.

El primer ministre de Luxemburg reitera el suport a Andorra en l'aproximació a Europa

Xavier Espot i el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, han fet el punt de les negociacions d'Andorra amb la Unió Europea. Espot ha traslladat a Bettel la prioritat d'aconseguir un bon encaix d'Andorra a Europa per les oportunitats que representa per a les empreses, els treballadors i els joves. Per la seva part, Xavier Bettel, ha reiterat el suport de Luxemburg a Andorra en la negociació.

Durant la reunió mantinguda en el marc de la celebració de l'Assemblea General de les Nacions Unides, Espot i Bettel també han compartit altres aspectes de les relacions entre els dos països i les prioritats compartides a escala multilateral.