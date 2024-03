Espot reivindica que explicar als joves els beneficis de l'Acord "no és propaganda"

Andorra la VellaAvui ha iniciat la sessió ordinària al Consell General d'Andorra, amb l'enfocament principal en el debat sobre l'acord entre Andorra i la Unió Europea (UE). El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que "avui és un dia per posar totes les cartes sobre la taula" i ha subratllat que al llarg d'aquest procés "no n'hi ha hagut cap d'amagada".

Espot ha repassat la història dels acords amb la UE per tal de "comprendre que la qüestió que ens ha portat aquí no és casual". Ha recalcat que "no és l'obsessió d'uns quants, és el denominador comú dels darrers 30 anys". Espot creu que l'acord duaner porta a "limitacions insalvables" i que el manteniment de l'status quo no és viable. "La possibilitat de negociar acords sectorials és una entelèquia desmentida per la realitat", ha expressat, posant com a exemple Suïssa o el Regne Unit. "L'acord d'associació no implica l'acollida de refugiats", també ha afegit a Espot qui ha fet èmfasis en el control demogràfic que mantindrà el país, així com els seus filtres.

Espot ha assegurat que l'acord d'associació no conté "cap carta amagada", assegurant la transparència en el procés de negociació. Ha rebutjat les crítiques d'alguns partits, afirmant que la negociació no és "fruit de cap caprici" sinó el resultat del treball dels successius governs i les seves majories parlamentàries.

"Explicar als joves les oportunitats en recerca a altres països, no és propaganda, explicar als joves que amb la UE tindran accés a beques i a la lliure circulació, no és propaganda", va aclarir el cap de Govern.

El cap de Govern ha destacat la importància de l'acord per aconseguir la diversificació econòmica d'Andorra. Ha alertat sobre la necessitat de no confiar en una bonança econòmica permanent, especialment en moments de crisi com la pandèmia. Ha afirmat que l'acord d'associació és fonamental per crear nous àmbits de negoci i no dependre exclusivament de sectors madurs amb poca capacitat de creixement.