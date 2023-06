Gili aspirarà a la reelecció al desembre

Escaldes-EngordanyLa cònsol major d'Escaldes-Engordany Rosa Gili ha deixat clar que es presentarà a la reelecció en les pròximes eleccions comunals del desembre. En una entrevista a Ràdio Nacional, Gili ha manifestat que l'opció d'intentar reeditar la victòria electoral del 2019 és ferma. La cònsol encara no ha fet públic quin serà el format amb el qual competirà en els comicis. Al 2019, el triomf va arribar com a cap de llista de la candidatura del Parti Socialdemòcrata més Independents. Mesos després, però Gili abandonaria el partit al mateix temps que altres membres de la majoria comunal. Altres ho van fer després que el PS pactés amb Jaume Bartumeu en les últimes eleccions generals. Les opcions, segons els moviments polítics, podrien passar perquè faci una llista estrictament parroquial sense estar vinculada a cap partit nacional, formar part d'una llista que tingui el suport de Concòrdia, però sense estar integrada en el partit o, molt més complicat, al capdavant d'una aliança d'esquerres on estiguin inclosos tant Concòrdia com el Partit Socialdemòcrata.