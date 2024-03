Govern aclareix que els 300 permisos excepcionals es destinaran a temporers del sector turístic

Andorra la VellaGovern ha proposat una regularització de les quotes d’immigració amb unes condicions excepcionals amb l’objectiu de facilitar la contractació de treballadors per part de les empreses pels temporers que durant la temporada d’hivern d’enguany hagin treballat a Andorra. La mesura s’ha aprovat aquest dimecres segons ha informat Guillem Casal, portaveu de l’executiu, a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Unes 300 persones podran obtenir una autorització de residència i treball amb la condició d’haver treballat durant quatre mesos a la mateixa empresa que li tramita el permís. El ministre ha exposat que es podran acollir a l’excepció treballadors d’empreses de neteja durant l’hivern, algunes agències de viatge que tenien la quota de temporada oberta, algunes immobiliàries, empreses del comerç i del món de l’esquí i la restauració.

Des de l’associació ‘Argentinos en Andorra’ van exposar que el fet que Govern no hagués especificat qui tindrà dret als permisos excepcionals podria ocasionar una allau de peticions a Immigració. Riccie Ponce, representant de l’organització, va apuntar que no haver comunicat quin criteri s’aplicarà pot donar a entendre que els primers que arribin tindran el dret de poder continuar a Andorra i assegura que entre els treballadors argentins hi ha incertesa.