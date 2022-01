Duet de Pilarín Bayés i Joan Peruga per explicar els 40 anys d'història del Govern d'Andorra

Andorra la VellaEl Govern ha destinat una partida d'aproximadament uns 40.000 euros a la realització de les tres activitats preparades per commemorar el quarantè aniversari de la constitució del primer executiu. La presentació de les accions ha estat presidida pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i els creadors i col·laboradors de la primera de les iniciatives, el llibre 'La petita història del Govern d'Andorra', l'historiador Joan Peruga i la il·lustradora Pilarín Bayés. A banda de l'obra, la celebració de l'efemèride, tal com ha indicat el ministre, també contempla la realització d'una exposició per a finals del 2022 i la retransmissió d'un documental audiovisual elaborat per RTVA.

Durant l'acte de presentació de les iniciatives, Gallardo ha manifestat que la voluntat de l'executiu és transmetre a grans i petits l'evolució de la institució andorrana i el rol que va anar prenent amb el pas dels anys d'una manera "lúdica", però "rigorosa" amb la informació mostrada perquè coneguin aquests quaranta anys d'història. Així doncs, Peruga ha comentat els trets bàsics i identitaris de la institució i la funció des de l'edat mitjana fins a l'era moderna, tot anomenant petits detalls com la necessitat de mantenir el coprincipat perquè "ens ha anat molt bé i allò que funciona és millor no tocar-ho" i amb els reptes de futur del país i l'executiu.

Per la seva banda, Bayés ha recordat la satisfacció que li dona el fet de poder participar "d'aquests projectes per a totes les edats i que expliquin les línies mestres d'un país i del seu govern", a banda ha fet especial esment als missatges que s'envien als infants, als quals considera que "se'ls ha de parlar de tot" i amb més raó, "del seu país". A més, cal recordar que no és la primera vegada que el duet historicoartístic Bayés - Peruga entra en escena al Principat, el 2019 ja van col·laborar per crear l'obra que celebrava els 600 anys del Consell General, 'Petita Història del Consell General d'Andorra', en la qual ja van tenir una gran unió entre història i art.

El titular de la cartera de Presidència, Economia i Empresa també ha assenyalat que el llibre es distribuirà pels centres escolars de tots els sistemes educatius, les institucions i diferents espais culturals del país. A banda, malgrat que en un primer moment només s'havia fet una edició de fins a 1.500 obres, el Govern ha decidit ampliar-la perquè un percentatge més gran de la població hi pugui tenir accés. Gallardo ha afegit que a banda de la publicació, s'han dissenyat cinc càpsules audiovisuals que suposen "un resum del llibre" d'aproximadament un minut de durada per retransmetre-les per la televisió i atreure, encara més, els infants a la història.