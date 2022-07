Govern no descarta presentar una candidatura olímpica amb els països veïns

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat que el Govern no ha descartat una futura col·laboració amb França i Espanya per a organitzar uns Joc Olímpics d'Hivern. El cap de l'executiu ha indicat que "ens agradaria col·laborar, perquè Andorra té el domini esquiable més gran del sud d'Europa". Això hauria de permetre teòricament que alguna de les proves d'esquí dels Jocs tinguessin lloc en pistes del Principat.

Govern ja va intentar formar part de la candidatura que Espanya volia presentar per als Jocs del 2030 i que preveia articular-la al voltant del Pirineu. Les discrepàncies i enfrontaments polítics entre Catalunya i l'Aragó van fer naufragar la iniciativa. És possible que Espanya vulgui provar per al 2034. I en aquesta candidatura una de les possibles opcions és comptar amb França perquè disposa d'instal·lacions imprescindibles, com pel bobsleigh o el salt de trampolí, que no existeixen en el veí del sud.

Espot també va fer referència, en una entrevista al programa 'Ara Andorra' de la Cope, a l'acord d'associació que s'està negociant entre Andorra amb la Unió Europea. El Cap de Govern ha explicat que haurà de contemplar unes certes especificitats territorials i demogràfiques, i que encara que Andorra sap que no pot demanar "un vestit a mida", sí que exigeix mesures per a controlar la política migratòria i circulació de persones. L'arribada massiva de potencials residents des de la Unió Europea podria col·lapsar Andorra que no té infraestructures per assumir de cop una augment important de la població.