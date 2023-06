Jordi Gassió serà el pròxim alcalde de Puigcerdà i el rellevarà Francesc Armengol en dos anys

PuigcerdàJordi Gassió serà el nou alcalde de Puigcerdà a la primera meitat de la nova legislatura, i d'aquí a dos anys serà rellevat per Francesc Armengol. Tal com recull Ràdio Seu, els caps de llista de Junts i de Futur per Puigcerdà a les recents eleccions municipals han presentat aquest dijous l'acord de govern a què han arribat ambdues formacions per configurar el nou equip de govern de la capital cerdana, que d'aquesta manera sumarà una còmoda majoria, amb 8 dels 13 regidors que conformen la corporació del segon principal municipi de l'Alt Pirineu. El pacte també contempla que Armengol serà el primer tinent d'alcalde des d'ara i fins al juny de 2025, quan Gassió passarà a ocupar aquest càrrec.

En aquesta presentació de la coalició, Gassió i Armengol han avançat que volen posar en marxa "un govern de tothom i per a tothom, amb la clara voluntat d'implementar junts un programa per millorar el present i el futur de Puigcerdà". A l'hora d'arribar a aquest acord, els dos electes han valorat que "a les eleccions municipals del passat 28 de maig, la ciutadania va donar un missatge clar: vol un govern de coalició que posi per davant de tot l'interès general i el municipi de Puigcerdà".

Els resultats dels comicis van estar marcats per la igualtat entre les tres formacions que han obtingut representació. ERC, amb Joan Manel Serra com candidat a l'alcaldia, va ser la força més votada i, amb un percentatge del 28,6%, va obtenir 5 regidors. Tot i això, la distància del grup republicà amb Junts va ser mínima, atès que la llista liderada per Jordi Gassió va aconseguir un 28,2% de suport i li van correspondre 4 electes. En tercer lloc, Futur va obtenir uns resultats molt semblants (26,2% de vot) i, com Junts, va rebre 4 regidors.

La plataforma impulsada per Francesc Armengol havia sorgit del debat intern que hi va haver l'any passat a Junts pel que fa a la continuïtat d'Albert Piñeira, que ha governat els darrers 12 anys amb àmplies majories absolutes. Tot i haver deixat la porta oberta a continuar, finalment Piñeira va decidir no presentar-se a la reelecció. Tanmateix, Junts i Futur han fet valer la coincidència en moltes de les seves propostes per a la vila i, en aquest sentit, han arribat amb relativa facilitat a un acord i, d'aquesta manera, en tots dos casos han descartat pactar amb Esquerra. En aquest sentit, a l'hora de decantar-se per una de les dues opcions, des de Futur han assenyalat que han optat per Junts perquè és la formació que els ha presentat una proposta de govern conjunt més sòlida i amb dades més concretes. En aquestes negociacions a tres bandes, JxCat també havia sondejat la possibilitat d'arribar a un acord amb la formació republicana, però aquestes converses no han prosperat.

D'aquesta fragmentació de la política local també n'havia sorgit enguany un altre nou partit, Treballem per Puigcerdà, però aquesta formació impulsada per Carme Martí -escindida de Junts- només va rebre un 5,53% de vots i s'ha quedat fora de l'Ajuntament. Tampoc no han aconseguit representació el PP, que amb un 5,65% de suport ha perdut l'escó que tenia fins ara, i el PSC-CP, que ha estat la formació menys votada (3,93%). Aquesta darrera legislatura, el consistori puigcerdanès estava format per 9 regidors de Junts, 3 d'ERC i un del PP.