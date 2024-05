Jordi Jordana sobre les pensions: "Som conscients que hi ha un problema i que hem de fer-hi front“

Andorra la VellaEl president de Demòcrates, Jordi Jordana, ha posat de manifest la determinació del seu grup per abordar el problema de les pensions amb un enfocament basat en el consens. Durant una declaració a X, Jordana va afirmar: “Som conscients que hi ha un problema i que hem de fer-hi front“.

El nucli de l’acció es troba en la Comissió per a la sostenibilitat de les pensions, on es treballa intensament per articular propostes concretes. Especialment, s’està prioritzant l’avaluació de tres dels 14 punts suggerits per la CASS, els quals inclouen l’increment de les cotitzacions, l’edat de jubilació i l’establiment de topalls en les pensions, tant màximes com mínimes.

Jordana va destacar la importància d’implantar mesures tant a curt com a llarg termini, i va expressar la intenció del grup taronja de tenir a punt un primer text de propostes cap a principis del 2025. Aquest text servirà com a base per a l’elaboració d’una futura proposició de llei que garanteixi la sostenibilitat del sistema de pensions a Andorra.

Tot i que reconeix la complexitat de les mesures, Jordana es mostra optimista quant a la capacitat de reunir el consens necessari entorn d’aquestes propostes, considerades menys complicades d’articular. Amb aquesta voluntat, el president del grup Demòcrata confia a disposar del text definitiu a inicis de l’any vinent per iniciar el procés legislatiu pertinent.