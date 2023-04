Jordi Jordana presidirà el grup demòcrata

Andorra la VellaJordi Jordana serà el president del grup parlamentari demòcrata aquesta legislatura i Maria Martisella serà la vicepresidenta. Aquesta no era la idea inicial, però el 'puzzle' que està fent Xavier Espot per formar Govern ha derivat en aquesta decisió. Abans de les eleccions el pacte amb Ciutadans Compromesos fixava que tindrien grup parlamentari propi amb dos consellers i un 'prestat' de la nacional demòcrata. Com estava clar que Raül Ferré aniria de ministre d'Ordenament Territorial, el número 8 de la llista era per al doctor massanenc Manuel Linares. Dos massanencs tant a prop en la llista permetien que amb cinc consellers generals entressin tres a l'executiu i Linares fos el tercer parlamentari que permetés a Ciutadans Compromesos fer grup.

Xavier Espot, Raül Ferré i Mònica Bonell. Aquests són els tres membres de la llista nacional que aniran a l'executiu. Bonell ocuparà la cartera de Cultura i Esports com es va decidir fa uns dies. Espot volia que entrés a Govern i ja es va pactar així abans de la campanya electoral.