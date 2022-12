Jordi Torres posa en mans del partit si torna a liderar la llista encampadana

Andorra la VellaJordi Torres s'ha poaat a disposició del partit per a les properes eleccions generals el que obre la porta a que sigui novament el cap de llista dels demòcrates a Encamp en la territorial de les properes eleccions generals. Torres ja va liderar la candidatura demòcrata a Encamp el 2015 i va aconseguir la victòria. És actualment ministre de Turisme i ho havia estat d'Ordenament Territorial.

Torres, en declaracions a ATV, ha indicat que és normal que en les pròximes eleccions pugui haver-hi un cert desgast de la majoria després d'una dotzena d'anys d'executius demòcrates. Confia, però que es valori totes les solucions que s'estan aportant des de Govern i la majoria que li dóna suport per fer front als problemes clau com són l'habitatge o la pèrdua del poder adquisitiu per part de la població. El ministre de Turisme ha ratificat que dóna el màxim a suport a Xavier Espot com a cap de llista de la formació 'taronja'.