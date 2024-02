Junts denuncia al Congrés espanyol la situació que viu la pagesia de l'Alt Pirineu

Andorra la VellaEl grup de Junts al Congrés espanyol ha denunciat aquest dimecres la situació que viu la pagesia a Catalunya, i de manera particular a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Tal com recull Ràdio Seu, el diputat per la circumscripció de Lleida Isidre Gavín ha acusat el Govern estatal "d’estar desconnectat de les problemàtiques que viu el sector agrari" i, sobre les marxes lentes i talls de carretera de les darreres hores, en conclou que "avui les carreteres de Catalunya estan plenes de gent orgullosa de la pagesia" i es mostren "determinats a defensar-la"

En la seva intervenció, Gavín ha advertit que "Catalunya ha perdut els darrers 10 anys el 20% dels pagesos" i que en el cas de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran "en perdem 4 cada setmana". El parlamentari lleidatà ha recordat algunes de les queixes expressades aquesta setmana pel sector, com ara que "els preus són per sota del cost, fa falta reconeixement social i hi ha un excés de fiscalització i burocràcia".

Per això, el grup de Junts veu prioritari i urgent garantir la viabilitat econòmica de les explotacions i garantir-los uns ingressos mínims en funció dels costos de producció, per ajudar-los alhora a fer una gestió eficient de l’aigua amb la modernització de regs. També reclamen frenar la importació d’aliments barats de diferents llocs del món sense controls sanitaris adequats.