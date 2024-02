Junts per la Seu denuncia que la Generalitat no apliqui les tarifes de transport rebaixades al Pirineu

La Seu d'UrgellJunts per la Seu ha lamentat que el Govern de la Generalitat de Catalunya no apliqui encara a la ciutadania les tarifes rebaixades al transport públic que el propi Departament de Territori havia anunciat el dilluns 29 de gener. Segons ha explicat aquest divendres TV3, els usuaris de la Seu i de Puigcerdà no poden obtenir els títols per viatjar amb les noves tarifes, fet que suposa que la targeta de 10 viatges entre les capitals de l'Alt Urgell i la Cerdanya encara costa 52€ i no els 8,10€ que contempla el nou sistema tarifari.

Davant d'aquesta situació, Junts per la Seu ha demanat al Departament de Territori i a la Delegació del Govern de la Generalitat al Pirineu que hi posin remei de seguida. "De la mateixa manera que fa uns dies celebràvem públicament l'anunci de l'inici de la integració, avui denunciem la deixadesa del Govern per aquest retard injustificable, cal resoldre-ho ja" han expressat des de la formació urgellenca.

Des de la formació també s'ha recordat que el Parlament de Catalunya va aprovar fa unes setmanes una resolució impulsada per Junts per Catalunya per tal que la integració del Pirineu amb l'ATM de Barcelona sigui una realitat abans d'acabar el 2024.